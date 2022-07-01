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1 час назад

Спровоцировала колоноскопия и фастфуд: мужа Кортни Кардашьян спасают от панкреатита

Красота и здоровье

46-летний музыкант находится в больнице и ждет окончательного вердикта врачей. Говорят, что полностью избавиться от заболевания уже невозможно, но медикаменты помогут минимизировать боли.

Мужа Кортни Кардашьян спасают от панкреатита
Фото: Красота и здоровьеКрасота и здоровье

Только недавно Трэвис Баркер сыграл пышную свадьбу с Кортни Кардашьян и собирался отправиться в любимой супругой в очередное романтическое путешествие, однако планы резко пришлось изменить по причине резкого ухудшения здоровья. СМИ пишут, что музыканта доставили в больницу с сильной болью в области живота, головокружением, тошнотой и слабостью. Близкие музыканта переживали, что он подхватил опасный вирус, поэтому моментально вызвали скорую.

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Трэвиса доставили в Седар-Синайский центр в Лос-Анджелесе — одну из лучших клиник США. Там пациенту диагностировали панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое ведет к постепенному разрушению органа. По мнению медиков, основная причина заболевания — неправильный образ жизни: отсутствие режима и регулярных физических нагрузок, неправильное питание и злоупотребление алкоголем. А произведенная незадолго до этого колоноскопия стала провоцирующим фактором.

Колоноскопия — инвазивная процедура, которая нередко может повредить стенки кишечника. Живот у пациента становится твердым, появляется дискомфорт (особенно при ходьбе — настолько, что человек даже не может двигаться), ощущается боль в груди, озноб, лихорадка.

На данный момент артист все еще находится в клинике. Семья игнорирует журналистов и хранит втайне любые подробности его лечения (его дочь опубликовала фото из палаты отца, но удалила уже через пару минут). Сколько Трэвис пробудет под присмотром врачей — пока непонятно. Обычно при таких острых воспалениях пациентам приходится проходить долгое и тщательное обследование, чтобы назначить индивидуальную терапию.

К сожалению, полностью вылечить заболевание уже не получится — скорее всего, панкреатит уже перешел в хроническую стадию. Эта болезнь развивается долго и постепенно, необратимо повреждая органы. Врачи могут лишь замедлить процесс при помощи правильно подобранных лекарств.

Причем, если повреждение уже развито сильно, это может привести к раку поджелудочной железы, серьезному поражению печени и диабету. Увы, у людей с хроническим панкреатитом ожидаемая продолжительность жизни примерно на 8-10 лет короче, чем у полностью здорового человека. Чтобы этого не случилось, 46-летнему избраннику Кортни Кардашьян придется до конца своих дней устранять все провоцирующие факторы (категорически запрещается употребление алкоголя, курение и потребления фастфуда, который Трэвис обожает и ест почти каждый день). Также пациенту надлежит постоянно наблюдаться у врачей.

Звёзды,Кортни Кардашьян,
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