Какая часть тела Хайди Клум застрахована на 2 миллиона долларов

49-летняя топ-модель следит за своей внешностью и даже накануне полувекового юбилея может дать фору любой девушке. Но к одной части своего тела Хайди Клум относится особенно внимательно — и вот почему.

Фото: Красота и здоровье Красота и здоровье

Одна из самых востребованных моделей, телеведущая и бизнесвумен Хайди Клум стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». В беседе с ведущим топ-модель рассказала, что начала свою карьеру в 1992 году — среди ее первых съемок стала реклама бюстгальтера, где в кадр попали только ее грудь и руки. «Без лица!» — воскликнула Хайди. Однако не бюст стал той самой частью тела, застрахованной на несколько миллионов долларов. Хотя можно было бы подумать и так, вспомнив недавнюю операцию по подтяжке груди, которую Клум сделала после свадьбы с музыкантом Томом Каулитцем.

Оказалось, что лондонская компания Lloyd’s застраховала стройные, бесконечные ноги Клум на два миллиона долларов (чуть больше 100 миллионов рублей). Причем инициатором такого шага стала не сама модель, а один из клиентов.

Но самое интересное в другом — одна нога модели стоит дешевле! И разница, на минуточку, в 600 тысяч долларов.

«Все дело в том, что в детстве я повредила ногу об осколки стекла, и у меня остался большой шрам. Вот так, сначала семь швов, а потом оказывается, что твоя нога стоит 700 тысяч долларов, в то время как другая — 1,3 миллиона», — поделилась многодетная мама.

Кроме того, на ток-шоу Хайди со смехом поведала о своем необычном таланте. Оказывается, она умеет контролировать потоотделение. Модели удается добиться того, чтобы во время съемок не блестело ее лицо.

«Они все время приходят и пудрят тебе лицо этой пуховкой. Так что я запрещаю себе потеть в области лица, но делаю это везде, где никто не видит. Это мой талант», — пошутила Хайди.