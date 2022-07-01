Создатель «Землян» рассказал, почему они популярны у молодежи

«В зале всегда сидят люди разных поколений. Это большое счастье для любого артиста, когда есть возможность в каждое определенное историческое время быть интересным для людей. Тем более я скажу: абсолютно во все времена для меня лично было большим потрясением, что у нас никогда не было какой-то одной возрастной группы поклонников. Всегда были люди очень разных временных рамок — от совсем детишек до людей более взрослых. Надеюсь, завтра на концерте мы будем иметь возможность видеть людей еще с тех времен, когда у нас песок не сыпался с одного места», — рассказал Владимир Киселев.