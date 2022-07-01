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1 час назад

Создатель группы «Земляне» рассказал о секрете популярности коллектива среди молодежи

Слово и Дело

Создатель и экс-ударник группы «Земляне» Владимир Киселев вкомментарии для «Слово и Дело» рассказал, как группе удается сохранять популярность на протяжении 45 лет существования группы.

Создатель «Землян» рассказал, почему они популярны у молодежи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Накануне глобального шоу в честь 45-летия коллектива «Земляне» фронтмены группы Владимир Киселев и Игорь Романов пообщались с журналистами, рассказав подробнее о предстоящем концерте и о творчестве своей группы. Уже сейчас грядущее шоу называют самым масштабным концертом этого лета: на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге будет создана сцена-трансформер в форме гигантской птицы, площадью в две тысячи квадратных метров и с «размахом крыльев» более ста метров. Помимо этого, в программу концерта входит файер-шоу, мотошоу, полеты каскадеров и множество других невероятных трюков.

Уже сейчас все билеты на шоу оказались распроданы — концерт посетит более 60 тысяч человек всех возрастов и поколений. Фронтмен и создатель группы Владимир Киселев в комментарии для «Слово и Дело» отметил, что, несмотря на почтенный возраст коллектива, он привлекал внимание и интерес поклонников на протяжении всей истории существования группы.

«В зале всегда сидят люди разных поколений. Это большое счастье для любого артиста, когда есть возможность в каждое определенное историческое время быть интересным для людей. Тем более я скажу: абсолютно во все времена для меня лично было большим потрясением, что у нас никогда не было какой-то одной возрастной группы поклонников. Всегда были люди очень разных временных рамок — от совсем детишек до людей более взрослых. Надеюсь, завтра на концерте мы будем иметь возможность видеть людей еще с тех времен, когда у нас песок не сыпался с одного места», — рассказал Владимир Киселев.

Действительно, группа «Земляне» нередко выступает перед молодой аудиторией, в том числе, давая благотворительные концерты.

Звёзды,Игорь Романов,Владимир Киселев,
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