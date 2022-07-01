Актриса Александра Даддарио вышла замуж

Александра Даддарио и Эндрю Форм узаконили отношения. Пара поженилась в Новом Орлеане, облачившись в свадебные наряды с учётом луизианской жары. Вдохновившись стилевыми трендами 1920-х годов, господствовавшими в этом американском штате, звезда сериала «Белый лотос» надела плиссированное платье от нью-йоркского бренда Danielle Frankel, украшенное кружевной аппликацией.

В качестве аксессуаров она использовала небольшие ювелирные украшения, зонтик с вышивкой от прямых солнечных лучей и длинную фату с повтором узора, размещенного на платье.

«Я хотела, чтобы это все сработало и на такой жаре тоже», - призналась Александра в интервью Vogue. «Ничего слишком тяжёлого и серьезного».

Жених, а теперь уже муж Даддарио, был одет в костюм от итальянской компании Brunello Cuccinelli.Впервые о романе Александры с Эндрю стало известно в мае 2021-го года. Тогда звезда сама выложила чёрно-белое фото с избранником в соцсети. В конце того же года стало известно об их помолвке.