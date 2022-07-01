Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Актриса Александра Даддарио вышла замуж

Inc-News

Актриса Александра Даддарио вышла замуж. Избранником 36-летней актрисы стал кинопродюсер Эндрю Форм.

Актриса Александра Даддарио вышла замуж
Фото: Inc-NewsInc-News

Александра Даддарио и Эндрю Форм узаконили отношения. Пара поженилась в Новом Орлеане, облачившись в свадебные наряды с учётом луизианской жары. Вдохновившись стилевыми трендами 1920-х годов, господствовавшими в этом американском штате, звезда сериала «Белый лотос» надела плиссированное платье от нью-йоркского бренда Danielle Frankel, украшенное кружевной аппликацией.

«Благодарю за создание такого невероятного наряда!»,

- прокомментировала актриса соответствующий пост бренда, размещённый в соцсетях.

В качестве аксессуаров она использовала небольшие ювелирные украшения, зонтик с вышивкой от прямых солнечных лучей и длинную фату с повтором узора, размещенного на платье.

«Я хотела, чтобы это все сработало и на такой жаре тоже», - призналась Александра в интервью Vogue. «Ничего слишком тяжёлого и серьезного».

Жених, а теперь уже муж Даддарио, был одет в костюм от итальянской компании Brunello Cuccinelli.Впервые о романе Александры с Эндрю стало известно в мае 2021-го года. Тогда звезда сама выложила чёрно-белое фото с избранником в соцсети. В конце того же года стало известно об их помолвке.

Звёзды,Александра Даддарио,Эндрю Форм,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители