46-летняя Риз Уизерспун снялась в рекламе купальников

Голливудская актриса Риз Уизерспун стала героиней откровенной рекламной кампании собственного бренда Draper James. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость снялась на пляже, сидя на доске для серфинга у воды. На размещенном кадре она позирует в слитном купальнике с глубоким декольте в белую клетку, верх которого выполнен в голубом цвете, а низ — в темно-синем. При этом волосы звезды уложены легкими волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.