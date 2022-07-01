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37 минут назад

46-летняя Риз Уизерспун снялась в рекламе купальников

Lenta.ru

Голливудская актриса Риз Уизерспун стала героиней откровенной рекламной кампании собственного бренда Draper James. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Риз Уизерспун снялась в рекламе купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

46-летняя знаменитость снялась на пляже, сидя на доске для серфинга у воды. На размещенном кадре она позирует в слитном купальнике с глубоким декольте в белую клетку, верх которого выполнен в голубом цвете, а низ — в темно-синем. При этом волосы звезды уложены легкими волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.

Известно, что стоимость указанного плавательного костюма составляет 92 доллара с учетом скидки (пять тысяч рублей).

«Если бы "отдых" был купальником»,

— подписала пост актриса, который набрал десятки тысяч лайков в соцсети.

Подписчики восхитились внешним видом Уизерспун в комментариях под публикацией.

«Ты выглядишь просто невероятно», «Не слов, ты шикарна», «Идеальный купальник и фигура», «Ты вообще стареешь?», «Красотка», «Обожаю тебя», «Самая лучшая»,

— высказывались пользователи сети.

Звёзды,Риз Уизерспун,
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