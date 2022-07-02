Друг принцессы Дианы раскрыл ее любовь к неприличным анекдотам

«Нетривиальным» чувство юмора членов британской короны часто называют биографы и журналисты зарубежных таблоидов. О том, что оно было слишком чуждым для матери принцев Уильяма и Гарри, леди Ди, рассказывал в своей книге ее бывший телохранитель Кен Уорф. Он признавался, что принцесса Уэльская всю жизнь страдала от того, что принято называть «тонким английским юмором», поскольку сама считала его слишком консервативным. На днях это подтвердил бывший журналист радиостанции Capital Radio и некогда близкий друг принцессы Дианы Грэм Дин.

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Принцесса Диана и Грэм Дин,1998

В новом подкасте, записанном для радио 1 июля, в день рождения леди Ди, Дин рассказал о том, как во время одной из встреч она решила прервать светский прием ради того, чтобы рассказать ему одну из смешных шуток. После ежегодного гала-концерта Prince's Trust на стадионе Уэмбли в 1988 году в отеле Hilton в Кенсингтоне был организован торжественный раут для звезд и спортсменов. Среди гостей числились Фил Коллинз, Питер Гэбриэл, Джо Кокер и Элтон Джон.

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Диана, принцесса Уэльская, посетила гала-прием и превью своего «аукциона платьев» на Christies в Лондоне 02 июня 1997 года

«Когда я прибыл, организатор мероприятия Питер Смит лично встретил меня в холле отеля и буквально утащил в конференц-зал, где меня уже с нетерпением дожидалась принцесса Диана. Она рассказала, что недавно услышала очень смешной анекдот, который я должен услышать немедленно», — признается Грэм Дин.

Впрочем, делится шуткой, которую он услышал от экс-супруги принца Чарльза, в прямом эфире радиостанции он не стал:

«Это был весьма откровенный анекдот про мисс Пигги и лягушонка Кермита — главных персонажей юмористической ТВ-программы «Маппетшоу». Он был очень неприличным — настолько, что по сей день каждый, Кто его слышит от меня, неизменно краснеет».

Чувство юмора принцессы Дианы ее близкий друг назвал «слишком смелым и дерзким». Возможность убедиться в этом в свое время была даже у учителей принцев, пока они были маленькими. В биографической книге «Принцу Уильяму — 40: становление современного монарха», которая вот-вот увидит свет, королевский биограф Роберт Джобсон описывает одну из историй, произошедших во время обучения принца Гарри в школе.

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Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям, принц Чарльз на первом дне пребывания принца Уильяма в Итоне 6 сентября 1995 года

«Однажды утром, во время очередной школьной пробежки, он стал пересказывать одну из непристойных шуток, которую накануне слышал от матери. Принца Гарри даже пригласили на беседу с одним из учителей, чтобы объяснить, что этот анекдот не подходит для детских ушей. Впрочем, он пытался рассказать его даже директору школы — и позже краснеть за это пришлось уже самой Диане».

Смелости принцессе Диане всегда было не занимать. В книге «Гарри: беседы с принцем» авторства другого королевского биографа, Анджелы Левин, приведены доказательства того, что принцесса Уэльская мечтала, что трон займет именно младший ее сын, а не старший. Инсайдеры из окружения леди Ди рассказали Анджеле, что она всегда сожалела, что править монархией придется именно Уильяма и беспокоилась о том, сможет ли он справиться со своими обязанностями.

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Диана, принцесса Уэльская, держит на руках молодого принца Гарри, наблюдая за тем, как принц Уильям и принцесса Маргарет высаживаются с балкона Букингемского дворца 11 июня 1988 года

«Принцесса Диана считала, что у Гарри более выражены лидерские качества, включая его умение непринужденно держаться с людьми и желание активно заниматься благотворительностью. Она даже в шутку называла его в узком кругу друзей и родственников «будущим добрым королем Гарри» — и никто не возражал», — пишет Анджела Левин. Омид Скоби

Подобной точки зрения придерживается сегодня биограф герцогов Сассекских Омид Скоби. Он поддерживает Левин в том, что принц Уильям — не лучшая кандидатура на роль будущего короля, поскольку он сам не раз говорил, что предпочел бы не брать управление страной в свои руки. Более того, одной из самой серьезных угроз будущего правления принца Уильяма британские журналисты называют его неспособность разрешить затянувшийся конфликт с младшим братом.

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