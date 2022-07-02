Как Виктория Бекхэм превратила свадебный ужин в кошмар

Пищевые привычки Виктории Бекхэм уже давно будоражат чувствительную общественность. Однако обладатель трех звезд Мишлена, испанский шеф Дани Гарсия взял и подлил масла в огонь, рассказав, как однажды готовил ужин для модной дивы – и чем его старания обернулись.

Фото: Красота и здоровье Красота и здоровье

В его ресторан BiBo в Марбелье приезжают не то что из других городов Испании – из других стран! Помимо этого, Дани Гарсия, 46-летняя суперзвезда гастрономического мира, много путешествует, придумывая и воплощая в жизнь потрясающие ужины по всему миру – от Нью-Йорка до Дубая. График таких гастролей расписан вперед на годы, и спрос только растет.

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В июне 2019 года Дани стал приглашенным шефом на свадебном ужине у звезды футбольной – защитника на тот момент клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамоса, который женился на телеведущей Пилар Рубио. Счастливый жених собрал на своем празднике весь цвет мирового футбола, включая, разумеется, своего давнего друга Дэвида Бекхэма и его вторую половину Викторию.

Именно этих гостей, точнее, одну гостью Дани Гарсия до сих пор так и не смог забыть.

Недавно Дани как национального героя встречали на популярном в Испании вечернем шоу El Hormiguero. После традиционной беседы о текущих гастрономических проектах и планах на будущее, ведущие попросили Гарсию вспомнить забавные эпизоды из его практики. Долго уговаривать не пришлось. Как ни странно, одной из первых на ум Дани пришла именно она – Виктория Бекхэм, для которой он готовил лишь однажды и которая спутала ему все карты.

Справедливости ради, Виктория и сама однажды в интервью назвала себя «кошмаром любого ресторана». Давно не секрет, что дизайнер и перманентно худая женщина придерживается очень строгого рациона. Проще перечислить то, чего она не ест, и это мясо, птица, молочные продукты, жареная и приготовленная в масле пища, сладости, десерты.

Дэвид Бекхэм, который, как мы уже знаем, иногда может порассказать лишнего (включая то, что его жена «изредка моется»), в начале года откровенничал на записи гастро-подкаста:

«Я обожаю вкусно есть, и если мне удается попробовать нечто исключительное, я просто обязан этим поделиться с близкими… Но, к сожалению, я женат на человеке, который уже 25 лет ест одно и то же – рыбу на гриле и овощи на пару».

Забегая вперед, нужно сказать, что Дани Гарсия был бы счастлив подать Вики рыбу с овощами. Среди его коронных блюд – сибас с кремом из фенхеля и тартар из креветок. Однако все сразу пошло не так – и продолжало идти до конца. Как известно, меню ужинов такого уровня утверждают с гостями сильно заранее, узнавая их предпочтения и те блюда или продукты, которые они не едят. Всем же надо угодить! Так вот из пресс-службы Бекхэмов пришла вежливая просьба разработать для супруги Дэвида Бекхэма исключительно овощное меню.

Дани это немного расстроило, но не то чтобы испугало – мишленовский шеф все ж таки. Однако ему очень хотелось продемонстрировать всю палитру вкусов для гостей. Если бы он знал, чем в итоге все закончится…

«Уже на месте, в зале за столом, Виктория Бекхэм сначала заявила, что пить будет только кокосовую воду. Потом она потребовала подать ей две вещи – миску мятных леденцов без сахара и санитайзер для рук. Не уверен, что она притронулась к приготовленным специально для нее блюдам», – рассказал Дани во время шоу, чем потряс не только ведущих и гостей студии, но и миллионы зрителей.

Эпизод с рассказом быстро завирусился в Сети, его подхватили сначала испанские, а потом и британские таблоиды. Что удивительно, редко комментирующая слухи о себе Виктория на этот раз решила отреагировать – не сама, а через «источника, близкого к звезде».