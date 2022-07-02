Умерла мать шоумена Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев подтвердил информацию о смерти матери Людмилы Кравцовой. Женщина последние три месяца находилась в больнице.

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Кравцова оказалась в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медики боролись за жизнь женщины на протяжении трех месяцев, однако так и не смогли помочь. Солнцев в беседе с журналистами подтвердил информацию о смерти матери.

«Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию», — заявил шоумен в беседе с PROZVEZD.