Умерла мать шоумена Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев подтвердил информацию о смерти матери Людмилы Кравцовой. Женщина последние три месяца находилась в больнице.
Кравцова оказалась в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Медики боролись за жизнь женщины на протяжении трех месяцев, однако так и не смогли помочь. Солнцев в беседе с журналистами подтвердил информацию о смерти матери.
«Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию», — заявил шоумен в беседе с PROZVEZD.
Экс-супруга Солнцева Екатерина Терешкович обвиняла шоумена в том, что он не навещает мать в больнице. По ее словам, Солнцев даже не пытался интересоваться здоровьем Кравцовой.