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2 часа назад

«Тортик не надо кушать!»: секретная диета Вали Карнавал

Popcake.tv

Звезда Tik-Tok и Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) Валя Karna.val покорила подписчиков своей харизмой и красотой. С недавнего времени она увлеклась музыкой. И вот уже выпускает очередной клип на новую песню. Девушка, которая начинала свой яркий путь в Tik-Tok, сейчас набирает миллионы прослушиваний и просмотров.

«Тортик не надо кушать!»: секретная диета Вали Карнавал
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На съемках клипа “Ой, мама” специально для POPCAKE Валя Карнавал поделилась своим секретом. Она рассказала о том, как приводит себя в форму, если пару лишних килограммов нужно срочно сбросить. Девушка, как и все старается похудеть к лету. Поэтому первое, на что она обращает внимание – правильное питание. Оно сразу ассоциируется с куриной грудкой и гречкой. Но ПП – это не значит невкусно! Достаточно ограничить себя в сладком: «Тортик не надо кушать!», – такого правила придерживается сама Валя. Но помимо диеты, ей помогает еще один прием, который получается совершенно случайно. Из-за частых съемок она не успевает покушать или вовсе забывает о том, что голодна. Поэтому пропускать один прием пищи для нее обыденная вещь. Вероятно, весь секрет похудения Вали Карнавал в здоровом питании и нехватке времени, чтобы поесть.

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