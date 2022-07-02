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2 часа назад

Сооснователь "Ласкового мая" рассказал о мистическом знаке перед уходом Шатунова

Суть событий

Композитор Сергей Кузнецов, один из основателей группы «Ласковый май», рассказал о мистическом предзнаменовании, случившемся незадолго до внезапной смерти исполнителя хита «Седая» ночь Юрия Шатунова.

Сооснователь "Ласкового мая" рассказал о мистическом знаке
Фото: Суть событийСуть событий

«За два дня до его смерти я потерял крестик, — сказал сооснователь легендарного музыкального коллектива в эфире телешоу «Привет, Андрей!». —Такого у меня никогда не было».

Примечательно, что день пропажи совпал с победой Шатунова в суде против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Знаменитый музыкант умер в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Как часто бывает в таких случаях, поклонники и просто неравнодушные люди нашли массу пророчеств. В частности, поклонники мистики посчитали, что Юрий неспроста назвал «предсмертными судорогами» стремление Разина судиться дальше. Также фанаты особым образом расценили песню «Каждому свое», которая не успела выйти при жизни Шатунова. Текст музыкальной композиции содержит слова «прочь от всех болезненных прощаний».

Звёзды,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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