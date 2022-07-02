Сооснователь "Ласкового мая" рассказал о мистическом знаке

«За два дня до его смерти я потерял крестик, — сказал сооснователь легендарного музыкального коллектива в эфире телешоу «Привет, Андрей !». —Такого у меня никогда не было».

Знаменитый музыкант умер в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Как часто бывает в таких случаях, поклонники и просто неравнодушные люди нашли массу пророчеств. В частности, поклонники мистики посчитали, что Юрий неспроста назвал «предсмертными судорогами» стремление Разина судиться дальше. Также фанаты особым образом расценили песню «Каждому свое», которая не успела выйти при жизни Шатунова. Текст музыкальной композиции содержит слова «прочь от всех болезненных прощаний».