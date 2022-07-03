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23 минуты назад

СМИ раскрыли размер пенсии Ларисы Гузеевой

Газета.Ruиещё 3

Портал Teleprogramma.pro оценил ежемесячную пенсию телеведущей Ларисы Гузеевой в 45 тыс. рублей.

СМИ раскрыли размер пенсии Ларисы Гузеевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"От государства ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале получается около 45 тыс. рублей. Дело в том, что надбавку от государства Лариса Гузеева получает как заслуженная артистка России. Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, причитается достойная доплата к пенсии - порядка 30 тыс. рублей",

- пишет издание.

До этого kp.ru сообщал, что коллега Гузеевой по "Давай поженимся!" Роза Сябитова получает пенсию в размере чуть больше 14 тыс. рублей. Ранее Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой.

Звёзды,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
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