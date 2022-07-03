СМИ раскрыли размер пенсии Ларисы Гузеевой

Портал Teleprogramma.pro оценил ежемесячную пенсию телеведущей Ларисы Гузеевой в 45 тыс. рублей.
"От государства ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале получается около 45 тыс. рублей. Дело в том, что надбавку от государства Лариса Гузеева получает как заслуженная артистка России. Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, причитается достойная доплата к пенсии - порядка 30 тыс. рублей",
- пишет издание.
До этого kp.ru сообщал, что коллега Гузеевой по "Давай поженимся!" Роза Сябитова получает пенсию в размере чуть больше 14 тыс. рублей. Ранее Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой.