Раскрыта правда о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Друзья нашей Аллочки сами верят и твердят всем на каждом углу, что улетевшая Примадонна вернётся домой к сентябрю. Ну а пока Пугачёву (или какую-то очень похожую на неё) увидали в Юрмале. Оно и понятно — погода летом в Израиле не для любителей холодка. Пугачёва жару не любит, зато Юрмалу облюбовала давно. Не знаю, вернётся ли Алла к сентябрю в Россию, но для меня очевидно другое: с Галкиным Алка пока не разводится»,