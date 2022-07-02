Раскрыта правда о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Вот уже несколько недель в Интернете активно распространяются слухи, что между супругами пробежала черная кошка. Сегодня стало известно, что в действительности происходит между Галкиным и Пугачевой.
В последнее время в Интернете и СМИ все чаще распространяются слухи о проблемах в семье 46-летнего юмориста Максима Галкина и 73-летней певицы Аллы Пугачевой. Многие полагают, что экс-ведущий Первого канала сильно подставил свою супругу, приняв решение об объезде семьи из России и затем начав поливать Родину грязью. Сама исполнительница хита «Миллион алых роз» по-прежнему сохраняет молчание, не делая никаких заявлений по поводу последних общественно-политических событий. Между тем, известный блогер Лена Миро убеждена, что о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина говорить как минимум преждевременно. По всей видимости, сейчас Алла Борисовна не собирается ни возвращаться на родину, ни разводиться.
«Друзья нашей Аллочки сами верят и твердят всем на каждом углу, что улетевшая Примадонна вернётся домой к сентябрю. Ну а пока Пугачёву (или какую-то очень похожую на неё) увидали в Юрмале. Оно и понятно — погода летом в Израиле не для любителей холодка. Пугачёва жару не любит, зато Юрмалу облюбовала давно. Не знаю, вернётся ли Алла к сентябрю в Россию, но для меня очевидно другое: с Галкиным Алка пока не разводится»,
— указывает Миро в своем «Живом журнале».
Обозревательница напомнила, что сейчас пользователи Интернета активно ищут женихов Алле Борисовне. Сама «женщина, которая поет», впрочем, не идет в ЗАГС разводиться с Галкиным, а вместо этого едет в латвийскую Юрмалу, куда, по всей видимости, уже в самое ближайшее время подтянется и ее супруг. На Родину Пугачева, судя по многим признакам, ехать не собирается.
«До сентября осталось два месяца. Нужно принимать решение: ты или с мужем туда-сюда, или с детьми в родную школу. Лично я расцениваю шансы на возвращение Аллы процентов в 30»,
— заключила Миро.