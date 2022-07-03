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2 часа назад

Линдси Лохан в свой день рождения объявила о замужестве

Газета.Ruиещё 6

Американская актриса Линдси Лохан 2 июля, в день своего 36-летия, опубликовала в социальных сетях пост, в котором говорится, что она замужем за финансистом Бадером Шаммасом.

Линдси Лохан в свой день рождения объявила о замужестве
Фото: Газета.руГазета.ру

Актриса пишет, что она «самая счастливая женщина в мире», и «ошеломлена» тем, что Шаммас стал ее мужем.

Несколькими днями ранее она объявила о помолвке. В публикации 35-летняя знаменитость разместила две романтичных фотографии со своим возлюбленным в черно-белом и цветном вариантах, которые сопроводила подписью: «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее». На снимке можно увидеть ее обручальное кольцо с массивным бриллиантом.

В прошлом СМИ писали о романе актрисы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. Кроме того, Лохан состояла в отношениях с российско-британским бизнесменом Егором Тарабасовым.

Линдси Лохан появилась на свет 2 июля 1986 года в Нью-Йорке. Ее родители — актриса Дина Лохан и бизнесмен Майкл Лохан — с раннего детства занимались карьерой дочери. Она начала работать моделью и сниматься в фильмах с трех лет. Трое младших братьев и сестер Линдси также являются моделями и актерами.

В 11 лет Лохан исполнила главную роль в комедии «Ловушка для родителей», затем снялась в фильмах «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Бобби», «Компаньоны», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу», «Крутая Джорджия» и других. Также актриса появилась в сериалах «Хор», «Две девицы на мели», «Шоу 70-х», «Дурнушка».

Звёзды,Линдси Лохан,
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