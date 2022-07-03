Линдси Лохан в свой день рождения объявила о замужестве

Американская актриса Линдси Лохан 2 июля, в день своего 36-летия, опубликовала в социальных сетях пост, в котором говорится, что она замужем за финансистом Бадером Шаммасом.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Актриса пишет, что она «самая счастливая женщина в мире», и «ошеломлена» тем, что Шаммас стал ее мужем.

Несколькими днями ранее она объявила о помолвке. В публикации 35-летняя знаменитость разместила две романтичных фотографии со своим возлюбленным в черно-белом и цветном вариантах, которые сопроводила подписью: «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее». На снимке можно увидеть ее обручальное кольцо с массивным бриллиантом.

В прошлом СМИ писали о романе актрисы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. Кроме того, Лохан состояла в отношениях с российско-британским бизнесменом Егором Тарабасовым.

Линдси Лохан появилась на свет 2 июля 1986 года в Нью-Йорке. Ее родители — актриса Дина Лохан и бизнесмен Майкл Лохан — с раннего детства занимались карьерой дочери. Она начала работать моделью и сниматься в фильмах с трех лет. Трое младших братьев и сестер Линдси также являются моделями и актерами.