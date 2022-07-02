Юрий Шатунов боялся умереть молодым

Первая учительница певца рассказала о его переживаниях.

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Первая учительница певца Юрия Шатунова поделилась воспоминаниями о детстве будущей звезды отечественной эстрады. По словам педагога Галины Вагаповой, солист «Ласкового мая» как будто предчувствовал свою безвременную смерть за долгие годы до печального события.

Часть детства Юрия прошла в башкирском селе Старая Отрада: в ту пору, когда еще была жива его мама. По словам Вагиповой, Шатунов был живым и активным ребенком, часто дрался. Когда же родительницы не стало, у мальчика появились опасения, что он тоже будет недолгожителем.

«Юра переживал, что тоже уйдет рано. По диагнозу — что у мамы сердечная недостаточность, что у Юры — одинаковый диагноз»,

- сказала гостья телешоу «Привет, Андрей!».

Родители Шатунова развелись, когда ему было три года. Отец не проявлял особого интереса к воспитанию мальчика, в итоге будущий артист взял фамилию матери. Юрий оказался в интернате в возрасте 11 лет, когда болезнь его родительницы обострилась. После смерти матери школьник некоторое время воспитывался тетей Ниной Гавриловной. По итогам рассмотрения дела об опекунстве Шатунов стал воспитанником детского дома посёлка Акбулак (Оренбургская область).