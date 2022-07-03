Чем занимается 24-летний сын Дмитрия Харатьяна

Иван родился во втором браке Дмитрия Харатьяна. Супругой знаменитого артиста в 1997-м стала победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь-1988» Марина Майко. Прежде, чем расписаться, пара семь лет состояла в отношениях. Иван появился на свет в 1998-м. Семье удалось стать счастливой, а ее главе — побороть вредные привычки.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Зачем я ей нужен был такой?»

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Именно этим вопросом задавался Дмитрий Харатьян, который в определенный момент всерьез проиграл бой вредным привычкам. Свадьба артиста с Майко состоялась очень не скоро, в том числе, по этой причине. Харатьян не скрывает, что Марина очень помогла ему в трудное время.

И все-таки по большому счету к тому, что артист, наконец, начал вести здоровый образ жизни, привело главное: включилось чувство самосохранения.

«Просто однажды ответил на гамлетовский вопрос: быть или не быть, точнее, жить или не жить. И принял решение. Все, что касается любых пристрастий, разрушающих мои тело и душу, будь то алкоголь, наркотики или курение, теперь для меня табу», — цитирует Дмитрия издание «CтарХит».

Детство на съемочной площадке

Иван вырос в любви и заботе. Его крестным отцом стал друг Дмитрия Харатьяна — известный кинорежиссер Юрий Мороз, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Каменская» или «Апостол».

В кадре Харатьян-младший впервые появился в семь лет и сразу сыграл главную роль. Создал образ знаменитого сказочника в детские годы в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Ваня еще дважды выходил на съемочную площадку, уже в небольших ролях — в двух сезонах детективного сериала «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Мальчик учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Начал сочинять музыку. А потом ему пришлось покинуть страну.

«Не сложились как-то там отношения»

В восьмой класс Иван Харатьян пошел уже на Мальте. Решение отправить туда мальчика его родители объясняли так: «В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был. И мы решили сменить школу, обстановку».

По словам Дмитрия Харатьяна, учебное заведение, которое посещал Иван, во многом было похоже на отечественные школы.

«Обучение там ведется по российской программе. Особенность ее в том, что предполагается погружение в английский язык. По окончании школы выдается аттестат, дающий возможность поступления в европейские вузы», — рассказывал знаменитый артист.

«И он сказал: «Никогда»

Оставаться за границей Иван Харатьян не захотел. Он вернулся на родину и принял решение все-таки связать судьбу с отечественным кинематографом. Очень похожий на отца внешне, внутренне Иван оказался устроен немного по-другому. Провести жизнь в кадре и на сцене не захотел.

Харатьян-младший решил поступить во ВГИК на режиссерский факультет.

«Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда», — смеялась Марина Майко. С 1990-х она тоже актриса. Фильмография насчитывает более 20 работ, среди которых есть три главные роли.