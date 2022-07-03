Какие отношения связывали Примадонну с Игорем Николаевым

Пугачева уверяла, что Николаев очень тонко чувствует женскую душу.

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Они познакомились, когда Игорю было всего 19. Алле — на 11 лет больше. Она уже успела стать очень популярной артисткой. Творческий союз, сложившийся, несмотря на разницу в возрасте, стал результатом того, что Николаеву удалось вовремя набраться наглости. Прошло не так уж много времени, как поклонники заподозрили: между этими двумя — не только рабочие отношения. И были правы.

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«Сахалинская креветка»

«А не нужны ли вам музыканты?» — вот так, в лоб, спросил Аллу Пугачеву Игорь Николаев, когда они впервые встретились — в буфете между съемками в студии Центрального телевидения. Игорь вообще-то подошел к Алле за автографом. Он был студентом музыкального училища при Московской консерватории, а в тайне от деканата подрабатывал в эстрадно-симфоническом оркестре областной филармонии.

Услышав обращенный к ней вопрос, будущая Примадонна поняла: парень не промах. Она рассмеялась и написала в блокноте у Николаева номер своего телефона. «Я почувствовал, что вытянул счастливый билет. На следующий день меня прослушали и приняли», — вспоминал музыкант и композитор.

«Молодой человек, без усов, очень ранимый, краснеющий, бледнеющий. Наши ребята прозвали его «сахалинской креветкой», поскольку родом он из Южно-Сахалинска», — таким, по словам Пугачевой, пришел в ее коллектив человек, с которым ее всю оставшуюся жизнь будет связывать очень многое.

Настойчивый композитор

У Аллы в то время продолжались творческие отношения с композитором Раймондом Паулсом. Однако Игорь не отчаивался и постоянно предлагал будущей Примадонне свои песни. Настал такой момент, когда она, наконец, оценила творчество Николаева по достоинству. Первая же его композиция, которую Пугачева включила в свой репертуар — «Айсберг» стала безусловным хитом. Дальше — больше.

«Расскажите, птицы», «Паромщик». Даже эта «Дура-балалайка» и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня «Балет» заставляла улетать в какие-то выси, а я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то, что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной! Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу», — признавалась Пугачева потом.

Нежданная любовь

Они по-настоящему подружились. Бывали дома друг у друга. Во время кухонных посиделок продолжали рождаться хиты. Неприятность пришла, откуда не ждали. В молодого и красивого композитора влюбилась... дочь Аллы, Кристина Орбакайте. Да так, что образумить ее не мог никто.

В итоге Пугачева пошла на хитрость, она рассказывала: «Придумали мы с Игорем такой поворот: он пришел в гости со взрослой дочерью. Это произвело такое сильное впечатление, что три дня и три ночи Кристи плакала, не переставая, но мы добились, чего хотели — ее любовь остыла».

«Никогда не перехожу на «ты»

Дружба Николаева и Пугачевой длится несколько десятков лет. Случались в ней и кризисы. Великодушная Примадонна всегда была готова помириться с Игорем, какая бы черная кошка не проскочила между ними.

Поклонники неоднократно пытались «поженить» Игоря и Аллу, но композитор уверяет: между ними всегда была дружба и только дружба. Несмотря на близкие отношения, Николаев не позволяет себе излишнего панибратства.