Какие отношения связывали Примадонну с Игорем Николаевым

Пугачева уверяла, что Николаев очень тонко чувствует женскую душу.
Они познакомились, когда Игорю было всего 19. Алле — на 11 лет больше. Она уже успела стать очень популярной артисткой. Творческий союз, сложившийся, несмотря на разницу в возрасте, стал результатом того, что Николаеву удалось вовремя набраться наглости. Прошло не так уж много времени, как поклонники заподозрили: между этими двумя — не только рабочие отношения. И были правы.
«А не нужны ли вам музыканты?» — вот так, в лоб, спросил Аллу Пугачеву Игорь Николаев, когда они впервые встретились — в буфете между съемками в студии Центрального телевидения. Игорь вообще-то подошел к Алле за автографом. Он был студентом музыкального училища при Московской консерватории, а в тайне от деканата подрабатывал в эстрадно-симфоническом оркестре областной филармонии.
Услышав обращенный к ней вопрос, будущая Примадонна поняла: парень не промах. Она рассмеялась и написала в блокноте у Николаева номер своего телефона. «Я почувствовал, что вытянул счастливый билет. На следующий день меня прослушали и приняли», — вспоминал музыкант и композитор.
«Молодой человек, без усов, очень ранимый, краснеющий, бледнеющий. Наши ребята прозвали его «сахалинской креветкой», поскольку родом он из Южно-Сахалинска», — таким, по словам Пугачевой, пришел в ее коллектив человек, с которым ее всю оставшуюся жизнь будет связывать очень многое.
У Аллы в то время продолжались творческие отношения с композитором Раймондом Паулсом. Однако Игорь не отчаивался и постоянно предлагал будущей Примадонне свои песни. Настал такой момент, когда она, наконец, оценила творчество Николаева по достоинству. Первая же его композиция, которую Пугачева включила в свой репертуар — «Айсберг» стала безусловным хитом. Дальше — больше.
«Расскажите, птицы», «Паромщик». Даже эта «Дура-балалайка» и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня «Балет» заставляла улетать в какие-то выси, а я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то, что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной! Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу», — признавалась Пугачева потом.
Они по-настоящему подружились. Бывали дома друг у друга. Во время кухонных посиделок продолжали рождаться хиты. Неприятность пришла, откуда не ждали. В молодого и красивого композитора влюбилась... дочь Аллы, Кристина Орбакайте. Да так, что образумить ее не мог никто.
В итоге Пугачева пошла на хитрость, она рассказывала: «Придумали мы с Игорем такой поворот: он пришел в гости со взрослой дочерью. Это произвело такое сильное впечатление, что три дня и три ночи Кристи плакала, не переставая, но мы добились, чего хотели — ее любовь остыла».
Дружба Николаева и Пугачевой длится несколько десятков лет. Случались в ней и кризисы. Великодушная Примадонна всегда была готова помириться с Игорем, какая бы черная кошка не проскочила между ними.
Поклонники неоднократно пытались «поженить» Игоря и Аллу, но композитор уверяет: между ними всегда была дружба и только дружба. Несмотря на близкие отношения, Николаев не позволяет себе излишнего панибратства.
«Я крестный отец ее дочери, мы, можно сказать, родня. Но никогда не перехожу на «ты». Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности. И дело не в возрасте», — уверяет Игорь.