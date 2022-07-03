Стало известно, что ждет Разина в суде за песни Юрия Шатунова

«Мы долгое время пытались доказать право Шатунова участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что даже судебного заседания не состоялось», — говорит адвокат.