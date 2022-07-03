Стало известно, что ждет Разина в суде за песни Юрия Шатунова

Адвокат всеми известного исполнителя Юрия Шатунова Сергей Васильев в интервью “Пятому каналу” рассказал о ходе возможного дальнейшего разбирательства продюсера Андрея Разина за права на песни “Ласковый май”.
Васильев отметил, что композитор, писавший песни для Шатунова, не передавал авторские права Разину.
«Мы долгое время пытались доказать право Шатунова участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что даже судебного заседания не состоялось», — говорит адвокат.
Стоит напомнить, что Юрий Шатунов выиграл последний суд по авторским правам. Но многие предполагают, что даже смерть исполнителя не станет для Разина причиной, чтобы остановить борьбу за авторские права композиций “Ласкового мая”.