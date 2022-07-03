Продюсер объяснил, почему Пугачеву перестали приглашать на концерты

"Знаете, когда София Ротару не хотела работать в новогоднюю ночь, она могла сказать: "Поеду только за полмиллиона долларов!" И там уже на дурачка... Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет – она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия",