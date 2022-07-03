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2 часа назад

Продюсер Лавров объяснил, почему Пугачеву перестали приглашать на концерты

Газета.Ruиещё 2

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Аллу Пугачеву перестали приглашать на концерты, потому что она запросила за свой выход на сцену не менее €350 тыс. В интервью порталу PROZVEZD он объяснил, что 73-летняя артистка живет в достатке и будет готова оторваться от семьи только за такую "космическую" сумму.

Продюсер объяснил, почему Пугачеву перестали приглашать на концерты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Знаете, когда София Ротару не хотела работать в новогоднюю ночь, она могла сказать: "Поеду только за полмиллиона долларов!" И там уже на дурачка... Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет – она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия",

— рассказал Лавров.

По словам продюсера, за такую сумму Пугачева прокатчикам "просто не нужна", и они делают выбор в пользу более бюджетных артистов - таких, как Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и другие.

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