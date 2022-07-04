Мороз ответила на слухи о разрыве с Богомоловым из-за Собчак

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись почти пять лет назад, однако разговоры об их расставании не отходят на второй план. Это связано с тем, что всего через один год сценарист нашел новую невесту, которой оказалась скандально известная телеведущая Ксения Собчак.
Так, поклонники актрисы уверены, что светская львица причастна к разрыву союза. Однако сами Дарья и Константин никак не комментировали свое расставание. Долгое время фанаты гадали причины их расставания, пытаясь угадать, кто мог оказаться разлучницей. Но недавно Мороз рассказала, что сама решила уйти от Богомолова. На это у нее были личные и уважительные причины.
— Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир, — отметила она.
При этом актриса добавила, что сложный характер обоих людей привел к тому, что они оба устали от этих отношений. Звезда заявила, что в этом союзе каждому приходилось иногда переступать через свои принципы и никто не чувствовал себя полностью счастливым, сообщает сайт «Пятого Канала».