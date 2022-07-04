Мороз ответила на слухи о разрыве с Богомоловым из-за Собчак

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись почти пять лет назад, однако разговоры об их расставании не отходят на второй план. Это связано с тем, что всего через один год сценарист нашел новую невесту, которой оказалась скандально известная телеведущая Ксения Собчак.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, поклонники актрисы уверены, что светская львица причастна к разрыву союза. Однако сами Дарья и Константин никак не комментировали свое расставание. Долгое время фанаты гадали причины их расставания, пытаясь угадать, кто мог оказаться разлучницей. Но недавно Мороз рассказала, что сама решила уйти от Богомолова. На это у нее были личные и уважительные причины.

— Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир, — отметила она.