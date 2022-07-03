Стало известно о тяжелом состоянии Гогена Солнцева

«Гогену пока нужен покой. Я очень переживаю, как бы он не отравился и сам на тот свет. Вчера днем у него случился сердечный приступ — мне пришлось вызывать "неотложку". Он схватился рукой за грудь, побелел, вспотел... Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался»,