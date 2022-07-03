Стало известно о тяжелом состоянии Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев находится в тяжелом состоянии после смерти матери. Об этом стало известно PROZVEZD со ссылкой на супругу Солнцева Полину.
«Гогену пока нужен покой. Я очень переживаю, как бы он не отравился и сам на тот свет. Вчера днем у него случился сердечный приступ — мне пришлось вызывать "неотложку". Он схватился рукой за грудь, побелел, вспотел... Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался»,
— рассказала Солнцева.
По словам женщины, шоумен принимает успокоительные лекарства и прописанные врачами медикаменты.
«На него страшно смотреть. Он лежит, смотрит в одну точку и плачет»,
— отметила супруга Солнцева. Она рассказала, что муж, несмотря на непростые отношения с матерью, назвал ее смерть самой большой трагедией жизни. Солнцева рассказала, что вместе с супругом собирается посетить похороны свекрови.
Мать шоумена Людмила Кравцова умерла после операции по ампутации ноги в одной из столичных больниц, сообщил PROZVEZD в субботу, 2 июля. Бывшая супруга Солнцева Екатерина Терешкович утверждает, что экс-супруг ни разу не навестил мать в клинике.