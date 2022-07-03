Виктория Бекхэм поделилась секретом стройности. Модельер решила прокомментировать слова мужа о том, что ее рацион остается одинаковым на протяжении последних 25-и лет.

Виктория Бекхэм встала на защиту своего режима питания в интервью австралийскому Vogue. Ранее ее муж, Дэвид Бекхэм, сообщил журналистам, что она ест только рыбу и овощи, каждый день, и так на протяжении уже многих лет.

«Поговорим о том, что сделает меня скучной!»,

- заявила бывшая участница Spice Girls.

«То, что он (Дэвид) имел в виду, рассказав о моем рационе, это то, что он никогда не встречал кого-то более дисциплинированного в плане питания».

В начале этого года бывший футболист признал, что Виктория «потребляет много полезных жиров: рыбу, авокадо, орехи и все в таком роде», и регулярно выпивает немного вина, если у неё нет причины «этого не делать».

«Я, действительно, экстремальна во всем, что делаю. Касается ли это еды или упражнений, или напитков»,

- отметила Бекхэм.