Что случилось с Егором Кридом?

Певец Егор Крид, оказывается, был в больнице. Артист провел несколько дней в медучреждении, где жаловался на скуку и неприятные ощущения. Чем именно заболел Крид, не ясно, он держит свой диагноз в секрете. Россияне шутят, что у рэпера оспа обезьян или какое-либо постыдное заболевание мочеполовой системы. Криду плохо с 1 июля, о чем он заявляет в своем Телеграме. Нынче его выписали и он продолжит лечение дома.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Россияне полагают, что на Криде негативно сказались новости о смерти Юрия Шатунова и Нарцисса Пьера. Якобы сравнительно молодые мужчины не заботились о своем здоровье и так скоропостижно скончались. Крид мог прислушаться к словам Елены Малышевой, которой показалось, что Нарцисс и Шатунов умерли из-за повышенного уровня холестерина. У Крида высокая тревожность, как известно его поклонникам, поэтому он мог обратиться к врачам за полной проверкой своего состояния здоровья.

Крид написал, что 1 июля его весь день с 6 утра осматривали врачи. Исполнитель прошел всевозможные виды обследования, чтобы понять причину недомогания, и даже пережил сеанс гипноза. В какой из подмосковных или московских клиник предлагают гипноз в качестве лечения, Крид не подсказал. Зато он заявил, что скучает один в четырех белых стенах, но в крайнем случае развлекает себя кнопкой вызова медсестры.

Егор Крид оценивает свое состояние как среднее, но судя по тому, что он с шести утра в клинике, ему было действительно плохо. Артист мог бы прийти к врачу в часы приема, если бы чувствовал себя средне, а не мчал бы в больницу на заре. Фанаты Крида уверены, что он бравирует.