Бородина рассказала, как готовит дочерей к будущему замужеству

— Сейчас, пройдя такой жизненный путь, я буду говорить своим детям, что надо очень хорошо узнавать людей, прежде чем вступать в брак. Что вот эта вся эйфория в начале имеет свойства заканчиваться и порой истинное лицо человека можно увидеть только спустя годы. Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения — это неплохо, — написала Бородина на одной из страниц в своих социальных сетях, пишет ФАН.