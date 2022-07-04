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2 часа назад

"Нажил себе врага": Шакира угрожает раскрыть личные секреты Пике

Мария Иглина

Некоторое время назад общественности стало известно о расставании певицы Шакиры и защитника "Барселоны" Жерара Пике. После случившегося артистка планировала увезти двух их общих сыновей в Майами, но Пике оказался против. И тогда Шакира решила найти компромат на бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Marca.

"Нажил себе врага": Шакира угрожает раскрыть личные секреты Пике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, певица хочет раскрыть все тайны личной жизни Жерара Пике, тем самым разрушив его репутацию:

"Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться. Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. У нее теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении. Есть некоторые сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным к этому делу. Она знает вещи, которые сильно его ранят, и не только в отношении семейных дел".

Также те, кто хорошо знают Шакиру, утверждают, что Пике "нажил себе нежелательного врага".

Ранее выяснилось, как Пике изменял Шакире с матерью одноклубника.

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