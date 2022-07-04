Сбросившая 35 килограммов актриса показала фигуру

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха в одном из отелей Турции. Звезда сфотографировалась с собранными в пучок волосами напротив бассейна в слитном купальном костюме розового цвета с ассиметричным верхом и белом парео, повязанном на бедрах. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

В описании к посту Уилсон призналась, что за границей поправилась на три килограмма, однако ее не беспокоит данный факт. «Не корите себя за еду! Вы больше, чем ваш вес, внешность не определяет человека!» — заявила австралийка подписчикам под публикацией, которая набрала 231 тысячу лайков.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под изображением.