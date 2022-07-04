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3 часа назад

Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста

Lenta.ru

36-летняя американская актриса и звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда опубликовала пост, из которого следует, что избранник артистки арабский финансист Бадер Шаммас стал ее супругом.

«Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Ты — моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала актриса.

По информации Page Six, пара поженилась за несколько часов до празднования дня рождения актрисы. Церемония была закрытой: на ней присутствовали только члены семьи и близкие друзья Лохан и Шаммаса.

Актриса и финансист познакомились в Дубае в 2020 году, после чего начали встречаться. В ноябре 2021-го Шаммас сделал возлюбленной предложение, подарив кольцо с бриллиантом в шесть карат, на которое она ответила согласием.

Звёзды,Линдси Лохан,
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