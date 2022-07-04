Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста

«Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Ты — моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала актриса.