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40 минут назад

Раскрыт размер пенсии Ларисы Гузеевой

Мария Иглина

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Лариса Гузеева получает пенсию больше своей коллеги Розы Сябитовой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Раскрыт размер пенсии Ларисы Гузеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, портал оценил ежемесячную пенсию телеведущей Ларисы Гузеевой в 45 тысяч рублей:

"От государства ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале получается около 45 тысяч рублей. Дело в том, что надбавку от государства Лариса Гузеева получает как заслуженная артистка России. Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, причитается достойная доплата к пенсии — порядка 30 тысяч рублей".

Роза Сябитова получает пенсию в размере чуть больше 14 тысяч рублей.

Ранее Якубович назвал размер своей пенсии от государства.

Звёзды,Лариса Гузеева,Первый канал,
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