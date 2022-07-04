Раскрыт размер пенсии Ларисы Гузеевой

"От государства ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале получается около 45 тысяч рублей. Дело в том, что надбавку от государства Лариса Гузеева получает как заслуженная артистка России. Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, причитается достойная доплата к пенсии — порядка 30 тысяч рублей".