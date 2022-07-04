Анастасия Костенко рассказала о ревности мужа

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов состоят в браке уже пять лет. Пара воспитывает двух дочерей Милану и Еву и сына Алексея. В своем личном блоге девушка часто отвечает на вопросы подписчиков. Анастасия рассказала, считает ли она своего супруга ревнивым.
Костенко призналась, что считает Дмитрия ревнивым, добавив, что муж несколько раз проявлял это качество. Однако сам Тарасов называет свое поведение иначе:
"Он говорит, что он не ревнует, он просто собственник. Но….Да".
Девушка также рассказала, что они с мужем часто разговаривают по душам, обсуждают планы и во всем поддерживают друг друга.
Ранее стало известно, что Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились.