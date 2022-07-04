Анастасия Костенко рассказала о ревности мужа

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов состоят в браке уже пять лет. Пара воспитывает двух дочерей Милану и Еву и сына Алексея. В своем личном блоге девушка часто отвечает на вопросы подписчиков. Анастасия рассказала, считает ли она своего супруга ревнивым.

Фото: Anastasia Tarasova (Kostenko) / ВКонтакте Anastasia Tarasova (Kostenko) / ВКонтакте

Костенко призналась, что считает Дмитрия ревнивым, добавив, что муж несколько раз проявлял это качество. Однако сам Тарасов называет свое поведение иначе:

"Он говорит, что он не ревнует, он просто собственник. Но….Да".

Девушка также рассказала, что они с мужем часто разговаривают по душам, обсуждают планы и во всем поддерживают друг друга.