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4 часа назад

Анастасия Костенко рассказала о ревности мужа

Мария Иглина

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов состоят в браке уже пять лет. Пара воспитывает двух дочерей Милану и Еву и сына Алексея. В своем личном блоге девушка часто отвечает на вопросы подписчиков. Анастасия рассказала, считает ли она своего супруга ревнивым.

Анастасия Костенко рассказала о ревности мужа
Фото: Anastasia Tarasova (Kostenko) / ВКонтактеAnastasia Tarasova (Kostenko) / ВКонтакте

Костенко призналась, что считает Дмитрия ревнивым, добавив, что муж несколько раз проявлял это качество. Однако сам Тарасов называет свое поведение иначе:

"Он говорит, что он не ревнует, он просто собственник. Но….Да".

Девушка также рассказала, что они с мужем часто разговаривают по душам, обсуждают планы и во всем поддерживают друг друга.

Ранее стало известно, что Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дарья Авратинская,Егор Корешков,Дмитрий Тарасов,
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