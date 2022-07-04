"Я никого не бросал": Цыганов об отношениях с Леоновой

Уже прошло несколько лет, как актер Евгений Цыганов расстался с Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Долгое время ходили слухи о том, что пара не смогла сохранить дружеские отношения, однако Цыганов их опроверг. Подробнее об этом он рассказал в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".
"Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что это дорогие близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было, я не я, и хата не моя, наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена",
— признался актер.
Ранее стало известно, что Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились.