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3 часа назад

"У нас общие проблемы": Цыганов об отношениях с Леоновой

Мария Иглина

Уже прошло несколько лет, как актер Евгений Цыганов расстался с Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. Долгое время ходили слухи о том, что пара не смогла сохранить дружеские отношения, однако Цыганов их опроверг. Подробнее об этом он рассказал в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

"Я никого не бросал": Цыганов об отношениях с Леоновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что это дорогие близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было, я не я, и хата не моя, наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена",

— признался актер.

Ранее стало известно, что Егор Корешков и Дарья Авратинская поженились.

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