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2 часа назад

Раскрыто имя передавшего права на песни «Ласкового мая» Разину человека

Lenta.ru

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов раскрыл имя человека, который передал права на песни «Ласкового мая» Андрею Разину. Об этом сообщает Prozvezd.

Раскрыто имя передавшего права на песни «Ласкового мая» Разину человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам музыкального деятеля, многолетние судебные разбирательства скончавшегося 23 июня Юрия Шатунова с продюсером музыкального коллектива Андреем Разиным начались из-за того, что основатель «Ласкового мая» и автор хитов группы Сергей Кузнецов передал медиаменеджеру права на песни.

«Юрку мне дико жалко. Сколько крови у него попил Разин во время этой истории с дележкой песен. Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без "Белых роз"? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — заявил Герасимов.

Звёзды,Александр Герасимов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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