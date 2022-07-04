Раскрыто имя передавшего права на песни «Ласкового мая» Разину человека

«Юрку мне дико жалко. Сколько крови у него попил Разин во время этой истории с дележкой песен. Конечно, Юра переживал из-за судов с ним. Сами посудите: как может быть Шатунов без "Белых роз"? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — заявил Герасимов.