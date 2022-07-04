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2 часа назад

Адель призналась, что хочет завести еще несколько детей

Газета.Ru

Певица Адель в интервью BBC Radio 4 заявила, что хотела бы завести еще "парочку" детей.

Адель призналась, что хочет завести еще несколько детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я определенно хотела бы еще парочку детей. Это было бы замечательно. А если нет, то у меня есть Анджело", - отметила Адель.

В 2011 певица вышла замуж за бизнесмена Саймона Коннеки, в браке с которым у нее родился сын Анджело. Тем не менее, в 2019 году супруги приняли решение расстаться. Сейчас Адель состоит в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.

Ранее Адель отреагировала на слухи о своей помолвке. Фанаты певицы до этого обнаружили большое кольцо на безымянном пальце левой руки Адель, что и прокомментировал телеведущий Грэм Нортон, пошутивший, что "левая рука казалась тяжелее правой".

Звёзды,Грэм Нортон,Адель,
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