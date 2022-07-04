Адель призналась, что хочет завести еще несколько детей

"Я определенно хотела бы еще парочку детей. Это было бы замечательно. А если нет, то у меня есть Анджело", - отметила Адель.

В 2011 певица вышла замуж за бизнесмена Саймона Коннеки, в браке с которым у нее родился сын Анджело. Тем не менее, в 2019 году супруги приняли решение расстаться. Сейчас Адель состоит в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.