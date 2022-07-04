«Казалось, что зажмет»: Асмус рассказала, что боялась Козловского

Кристина Асмус рассказала о своем отношении к Даниле Козловскому. Выступая на предпоказе комедии «Булки» она заявила, что сначала очень боялась его. Но, проработав с ним на одной площадке, изменила мнение об актере. Ее слова передает Петербургский дневник.
Асмус призналась, что Козловский казался ей «надменным» эгоистом, который обязательно «зажмет» ее на площадке.
"Я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло. Даня – большой профессионал, и работать с ним комфортно. При этом он очень добрый открытый человек", — отметила она.
Актриса подчеркнула, что поведение Козловского не зависит от статуса человека. Он открыт для коллег, массовки и для технического персонала.
В фильме «Булки» Асмус и Козловский сыграли главные роли. Премьера картины назначена на 7 июля.
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