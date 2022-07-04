«Казалось, что зажмет»: Асмус рассказала, что боялась Козловского

"Я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло. Даня – большой профессионал, и работать с ним комфортно. При этом он очень добрый открытый человек", — отметила она.