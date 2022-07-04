Волочкову застукали за грязными приставаниями к водителю

Количеству мужчин в жизни 46-летней «королевы шпагата» можно только позавидовать. На днях Анастасия Юрьевна показала очередного мускулистого красавчика.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В минувшие выходные знаменитая балерина представила очередного мужчину. Понятное дело, бывшая прима Большого театра не стала напрямую рассказывать об интимной связи с молоденьким парнем, ведь в последнее время ей то и дело приходится сталкиваться с негодованием публики. Однако Настя дала понять, что горячий брюнет по имени Хан ее как минимум сильно заинтересовал.

Волочкова решила поразить скромного парня своими прелестями. Разложив натруженные ножки на приборной доске, блондинка стала с интересом глазеть на аппетитный объект своих желаний. Как можно заменить на снимках, от натиска пожилой дамы на лице Хана появились признаки смущения. Как признается недавно снятая валяющейся на земле Анастасия Юрьевна, возраст спутника вызывает в ее душе нешуточное волнение.

«Молодость – мое кредо»,

— объяснила довольная блондинка.

Разумеется, поведение Волочковой вызвало ожесточенные споры в Сети. Интернет-пользователи обратили внимание на грустный вид молодого водителя, к которому с воодушевлением приставала народная артистка России во время поездки.

«Очередной Хан моего сердца!»; «Настя, может, тебе усыновить его?»; «Бедняга, не знает куда деть глаза»,

— пожалели парня комментаторы.