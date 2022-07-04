Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
3 часа назад

Лолита Милявская показала подписчикам новые татуировки

Слово и Дело

Российская исполнительница Лолита Милявская поделилась с фанатами видео в социальных сетях, на кадрах которого хорошо видны переводные татуировки.

Лолита Милявская показала подписчикам новые татуировки
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

Небольшую смену имиджа артистка сделала во время отдыха в Болгарии. Несмотря на то, что рисунки на теле ненастоящие, Лолита испытала искреннюю радость.

«С татуировками. Но это все переводные картинки, а радости-то сколько! Это так классно!» – отметила знаменитость.

Звезда также подчеркнула, что не собирается «портить тело», чтобы преобразить свою кожу якобы привлекательными рисунками. Исполнительница трека «На титанике» призналась, что боится боли и не планирует делать настоящие татуировки. Главным плюсом переводных рисунков для вокалистки является тот факт, что их можно стереть мочалкой уже через неделю.

Звёзды,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители