Лолита Милявская показала подписчикам новые татуировки

Российская исполнительница Лолита Милявская поделилась с фанатами видео в социальных сетях, на кадрах которого хорошо видны переводные татуировки.

Небольшую смену имиджа артистка сделала во время отдыха в Болгарии. Несмотря на то, что рисунки на теле ненастоящие, Лолита испытала искреннюю радость.

«С татуировками. Но это все переводные картинки, а радости-то сколько! Это так классно!» – отметила знаменитость.

Звезда также подчеркнула, что не собирается «портить тело», чтобы преобразить свою кожу якобы привлекательными рисунками. Исполнительница трека «На титанике» призналась, что боится боли и не планирует делать настоящие татуировки. Главным плюсом переводных рисунков для вокалистки является тот факт, что их можно стереть мочалкой уже через неделю.