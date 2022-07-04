Музыкальный продюсер Яна Рудковская выступила в поддержку колумбийской певицы Шакиры, супруги испанского футболиста «Барселоны» Жерара Пике.
Напомним, что Шакира и Пике объявили о своем расставании в прошлом месяце. У супругов двое сыновей – 10-летний Милан и 8-летний Саша. Пара ведет борьбу за опеку над детьми. Певица хочет перевезти детей в Майами, в то время как футболист намерен оставить детей в столице Каталонии.
«У меня вопроc: какие доводы Пике будет приводить в cуде чтобы, получить полную опеку? И c кем будут дети, когда он будет шаcтать c очередной паccией по барам!? Ну, ладно был бы пай-папа, а Шакира — изменщица и загульная. Тогда можно было еще мотив и логику понять. А так? Очередной иcпанcкий Батурин! Вcем cердцем буду переживать за Шакиру! Cил и мужеcтва ей!» — написала Рудковская в Telegram-канале.
С 2001 по 2008 год Рудковская была замужем за миллионером Виктором Батуриным. Пара воспитывала двоих сыновей — Андрей и Николая. По словам Яны, при разводе ей пришлось пройти через 221 суд.
С 2009 года продюсер замужем за двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Ранее сообщалось, что Пике и Шакира готовятся судиться друг с другом.