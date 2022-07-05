Как живут дочери Екатерины и Александра Стриженовых

Артисты и телеведущие Екатерина и Александр Стриженовы познакомились еще школьниками — во время съемок в художественном фильме «Лидер». Поженились совсем молодыми, едва достигнув того возраста, в котором закон разрешает вступать в брак.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Союз длится 35 лет. Старшей дочери Стриженовых Анастасии уже исполнилось 34, младшей Александре — 21. Обе настоящие красавицы. Екатерина и Александр успели приобрести почетный статус бабушки и дедушки.

Видео дня

Анастасия Грищенко (Cтриженова), 34 года

Анастасия выпорхнула из родительского гнезда давным-давно. В Москве она окончила художественную школу при Доме архитекторов. У девушки появилась мечта — учиться на дизайнера в лучшем европейском вузе. Родители с выбором дочери согласились и решили ее поддержать. Анастасия поступила в Central Saint Martins в Великобритании.

Оттуда старшая дочь Стриженовых перевелась в Parsons и переселилась в Нью-Йорк. По словам Екатерины, учебу Анастасия окончила с прекрасными оценками и приложила серьезные усилия к тому, чтобы выстроить карьеру.

«Она директор по рекламе и визуальному контенту бренда в одной из фешн-компаний, что я расцениваю как большой успех для человека в чужой стране с российским паспортом!»

— пару лет назад делилась со своими подписчиками в соцсетях Екатерина Стриженова.

Почти десять лет Анастасия замужем, на помолвку получила кольцо от Тиффани. Избранником стал соотечественник — финансист Петр Грищенко. Венчалась пара на родине. Четыре года назад Анастасия подарила мужу сына, а родителям — внука Петра. Постоянно жить Анастасия с семьей по-прежнему предпочитает в Америке.

Александра Стриженова, 21 год

Александра сегодня выбирает непубличную жизнь и образование социолога, которое она решила получить в МГУ им. Ломоносова. А ведь многие ожидали, что младшая дочь Стриженовых пойдет в профессиональные актрисы.

С трехлетнего возраста Саша занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер. Потом — танцами при знаменитом балете «Тодес». В шесть лет Александра впервые появилась на экране — в комедии своего отца «Любовь-морковь». К 14 годам на счету у девочки были роли уже в шести фильмах, в том числе одна вполне серьезная работа — в драме Зиновия Ройзмана «У каждого своя война».

«У нее большой опыт на телевидении, она вела концерты, играла на сцене в театральных постановках и мюзиклах»,

— рассказывала о дочери Екатерина Стриженова.

И все же у недавно выступившей с важным заявлением Александры оказались свои планы на жизнь. В школе она училась в математико-экономическом классе. Выпустившись, документы подала в Высшую школу современных социальных наук МГУ.