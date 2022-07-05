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1 час назад

Девин Букер и Кендалл Дженнер были замечены вместе на вечеринке

Sports.ru

Защитник «Санз» Девин Букер и модель Кендалл Дженнер были замечены вместе на вечеринке экс-владельца «Сиксерс» Майкла Рубина в честь 4 июля, которая прошла в Нью-Йорке.

Букер и Дженнер были замечены вместе на вечеринке
Фото: Sports.ruSports.ru

В какой-то момент Букер и Дженнер взялись за руки.

Ранее сообщалось, что Дженнер рассталась со звездным защитником после двух лет отношений.

В эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», который вышел в эфир в июне, Кендалл призналась, что на данном этапе жизни хочет завести ребенка.

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Звёзды,Кендалл Дженнер,Тим Данкан,
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