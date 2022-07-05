Букер и Дженнер были замечены вместе на вечеринке

Защитник «Санз» Девин Букер и модель Кендалл Дженнер были замечены вместе на вечеринке экс-владельца «Сиксерс» Майкла Рубина в честь 4 июля, которая прошла в Нью-Йорке.

Фото: Sports.ru Sports.ru

В какой-то момент Букер и Дженнер взялись за руки.

Ранее сообщалось, что Дженнер рассталась со звездным защитником после двух лет отношений.

В эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян», который вышел в эфир в июне, Кендалл призналась, что на данном этапе жизни хочет завести ребенка.