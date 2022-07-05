«Восприняла как данность»

На ТНТ стартовало новое шоу «Модные игры», ведущей которого стала Полина Гагарина. WMJ.ru подробно расспросил певицу о проекте, а также узнал, как она восприняла уход западных брендов из России, когда выйдет ее новый альбом и не только.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: Поправьте нас, если ошибаемся, но «Модные игры» на ТНТ — это первое телешоу, в котором зритель увидел вас в роли ведущей, а не участницы, наставницы или члена жюри? Расскажите, как вам этот опыт?

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Полина Гагарина: В роли ведущей шоу этот опыт у меня действительно первый, но до этого момента я уже активно выступала как ведущая в разных других форматах: вела концерты, Новый год на ТНТ и так далее. В шоу я выбрала роль не только ведущей, но и, по сути, модератора между строгими судьями и участницами. Моя поддержка позволяет девочкам-участницам чувствовать себя увереннее и быстрее находить ответы на вопросы судей.

WMJ.ru: Большинство проектов, в которых вы ранее снимались, так или иначе касались музыки. А этот целиком и полностью про стиль. Почему вы сделали исключение и согласились принять в нем участие? Не было ли страха, что уступаете коллегам Алине Герман и Карине Нигай в знаниях относительно фэшн-индустрии?

Полина Гагарина: Я согласилась принять участие в роли ведущей на шоу «Модные игры», так как мой опыт работы как артиста подразумевает очень тесное взаимодействие с миром моды. По сути, за двадцать лет в профессии я научилась многим навыкам, которые есть у профессиональных стилистов в фэшн-индустрии. Также меня сильно выручает мое актерское образование, где вопросам моды и стиля был посвящен отдельный раздел. Все это вместе и дает мне возможность быть успешной в роли ведущей этого шоу.

WMJ.ru: Каждый ваш выход в свет безупречен и продуман до мелочей. Сколько времени занимают сборы на красную дорожку?

Полина Гагарина: На красную дорожку я собираюсь всегда очень тщательно. Время подготовки к такому событию занимает в среднем два часа, вместе с макияжем, прической и одеждой.

WMJ.ru: Для премии RU.TV, прошедшей 28 мая, вы выбрали платье, в котором накануне была замечена Меган Фокс на Billboard Music Awards. Было ли это запланировано?

Полина Гагарина: Платье для премии RU.TV я заказала полгода назад у дизайнера, и оно ждало своего часа, чтобы быть надетым именно на это награждение.

Это чистая случайность, что Меган Фокс выбрала себе позже такое же платье, но надела его первая. Видимо, мы обе имеем отличный вкус, поэтому выбор пал на него _(смеется)_.

WMJ.ru: После крупных мероприятий в СМИ всегда обсуждаются самые эффектные выходы звезд. Следите ли вы за оценкой своих образов? Или может, читаете комментарии поклонников в социальных сетях?

Полина Гагарина: После крупных мероприятий в СМИ я предпочитаю больше замечать то, насколько мне самой нравятся мои фотографии с тех или иных событий. Я всегда радуюсь, когда они получаются красивые, с верно выставленным светом, ракурсом. И огорчаюсь, когда они сделаны не очень качественно.

Мнение окружающих о моих образах я воспринимаю как данность — зрители смотрят на них и выражают свое мнение. И я всегда с благодарностью отзываюсь, когда люди оказывают мне поддержку, ведь это дает мне потом много вдохновения в творчестве.

WMJ.ru: Каковы ваши модные правила? Что вы носите чаще всего, а что никогда не наденете? Чем руководствуетесь при выборе гардероба?

Полина Гагарина: Мои модные правила — выбирать одежду по настроению и выражать через нее то, что идет изнутри. Одежда может творить чудеса! Правильно подобранный образ зачастую помогает мне сделать то или иное событие. Я всегда ношу только то, что мне самой нравится, и никогда не надену то, что мне не нравится, не идет, даже если это модно. И, конечно, одежда должна быть не только красивой, но и комфортной.

WMJ.ru: Ориентируетесь ли вы на бренд при покупке одежды?

Полина Гагарина: В основном я не ориентируюсь на бренд при покупке одежды, но у меня есть любимые марки, в которых я всегда могу найти для себя что-то выдающееся. Например, я очень люблю заказывать одежду у Яны Расковаловой, Rasario и YULIAWAVE.

WMJ.ru: Как вы восприняли уход западных брендов из России?

Полина Гагарина: Уход западных брендов я восприняла как данность. Да, безусловно, были и есть любимые бренды, уход которых затрудняет покупку, но всегда можно найти выход из положения.

Мне очень повезло: мои любимые бренды были и остаются в России, так как их авторы — русские дизайнеры.

WMJ.ru: Берете ли на шоппинг дочь Мию?

Полина Гагарина: Мию я не беру на шопинг, потому что делаю покупки преимущественно онлайн. Но Мия, конечно же, модница. И, если говорить о сожалении, что с рынка ушли бренды масс-маркета, то оно касается прежде всего Zara — там раньше всегда можно было найти сладкие детские вещи для дочки.

WMJ.ru: Совсем недавно у вас состоялась премьера трека «Вода». О чем она? Сколько вы работали над ней? И как ее восприняла ваша аудитория?

Полина Гагарина: Моя новая песня «Вода» — это честный и откровенный диалог со слушателем, где я делюсь пронзительной историей о живительной силе воды, которая вначале приходит с теплым летним дождем и смывает с души боль, потом помогает поднять глаза к небу и, задав вопросы, найти свои ответы, а после — смывает с души все сомнения и разочарования, дарит надежду и помогает опереться на себя.

«Вода» активно распространяется в сети, и набрала уже более полутора миллионов просмотров! Мы писали ее вместе с командой авторов около двух месяцев, и в начале июня песня была представлена слушателям.

WMJ.ru: Следом за песней вы выпустили клип. Как пришла идея клипа? Как долго длились съемки? И что оказалось самым сложным?

Полина Гагарина: Клип на песню «Вода» снимался двое суток. Самое сложное заключалось в том, что для его съемок пришлось временно изменить график работы.

В основу клипа была положена идея передать состояние души и воспоминания того, кто только что пережил потерю, и ищет из этого состояния путь к себе и к Богу. Клип передает цвет, ощущения и эмоции этого момента жизни, и погружает в мир экзистенциальных переживаний человека.

WMJ.ru: В одном из интервью вы обмолвились, что готовитесь выпустить мини-альбом. Расскажите о нем подробнее. Каким он получился?

Полина Гагарина: Мы решили после выхода песни «Вода» сделать большой полноценный альбом вместо EP, ведь новых прекрасных песен на сегодняшний момент уже стало слишком много. Поэтому нашим слушателям придется подождать еще немного, до осени. Обещаем порадовать вас в сентябре настоящими фолиантами, ведь каждая песня в новом альбоме рождена авторами и прожита мною из самого сердца!

WMJ.ru: Несмотря на непростое время, вы продолжаете творить. Скажите, где вы берете силы и черпаете вдохновение?

Полина Гагарина: Музыка всегда помогала мне справляться со стрессом, исцеляла меня с самого детства. Именно поэтому я с удовольствием записываю сейчас новый альбом и участвую в большом концертном туре, находя в музыке и исцеление от стрессов, и вдохновение.

Говоря о том, где я беру силы и энергию, могу с радостью отметить, что меня очень вдохновляет моя семья, мои дети. Своей искренней любовью ко мне они не только дают мне силы двигаться дальше, но и укрепляют опору на себя.

WMJ.ru: В завершение нашего интервью расскажите, как вам удается совмещать карьеру певицы с воспитанием детей и выглядеть при этом превосходно? В чем ваш секрет?

Полина Гагарина: Мой секрет прост — я стараюсь качественно уделять время и детям, и работе. В этом случае его может не быть слишком много, но этого хватает, чтобы успеть сделать главное. Так, общаясь с детьми в выходные, я с удовольствием придумываю те трогательные моменты, которые потом станут их лучшими воспоминаниями. В такие дни мы выключаем телефоны и включаем сердца. И тогда промежутки между нашими встречами перестают быть важными, ведь мы хотим проводить так время снова и снова!