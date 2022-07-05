"Я слишком хорош, чтобы сидеть в Новороссийске"

Экс-участник "Дома-2" Евгений Кузин рассказал о непростом периоде в жизни и признался, что намерен переехать за границу. Об этом сообщает StarHit.
Проблемы телезвезды начались с того, что его отцу понадобилась срочная медицинская помощь. Родственнику Кузина требовалась операция:
"Если побыстрее все это не сделать, он станет инвалидом",
– рассказывал Евгений.
Чтобы помочь отцу, Кузин открыл сбор денег на операцию, но очень скоро закрыл его из-за шквала хейта. Евгений признался, что с финансами дела идут плохо, что подтвердила его первая жена Рита Агибалова.
Девушка рассказала, что Кузин не платит алименты и "оставляет ребенка без подарка на день рождения".
Однако теперь Евгений намерен наладить отношения с ребенком. Кузин решил уехать в Аланью, где живут Рита с сыном Митей. Раньше из-за задолженности по алиментам приставы запрещали Кузину покидать страну, но теперь все наладилось:
"Люди вытащили из ж**ы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов они закрыли, и я становлюсь выездным".
Кузин признался, что готов работать официантом или разнорабочим, но не оставляет надежды на то, что ему удастся прославиться и за пределами России:
"Я слишком хорош и слишком талантлив для того, чтобы сидеть в Новороссийске. Мне нужно покорять мир. Неважно, какой путь я буду проходить, главное, что я готов".