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3 часа назад

"То он нищий, то миллионер": супруг Анастасии Макеевой подал на нее в суд

Клео.Руиещё 6

В 2018 году актриса Анастасия Макеева вышла замуж за адвоката Александра Саковича, но уже через год этот брак распался. Александр променял Настю на актрису Екатерину Седик, на которой позже женился. А сейчас, спустя почти 3 года после развода, он подает в суд на свою бывшую супругу.

"То он нищий, то миллионер": супруг Макеевой подал на нее в суд
Фото: Клео.руКлео.ру

Сама Макеева недоумевает, почему Александр так поступил с ней. Экс-супруг сам ушел из семьи, так как ему не нравилось, что актриса продолжает строить карьеру, а не сидит дома и не посвящает себя полностью ведению домашнего хозяйства. Он нашел новую любовь, женился, но все же продолжает «терроризировать» Настю.

«Он женился на красотке, поэтому должен быть счастлив. – уверена Настя. - Но происходит как-то так».

Чего же хочет от бывшей жены Сакович? Оказывается, разделить совместно нажитое имущество. Недвижимость супруги за свой короткий брак купить не успели, а вот дорогой автомобиль Настя приобрела. Как оказалось, машина и является предметом судебного разбирательства. Также речь идет о каком-то кредите, впрочем, Настя уверяет, что ничего о нем не знает.

По словам Макеевой, суд по поводу раздела «вялотекущий». Сакович постоянно носит какие-то бумаги, но дело не сдвигается с мертвой точки. Причем сама актриса на суды не ходит, так как не хочет тратить на это время – ее интересы представляет адвокат.

«Носит бумаги какие-то. – рассказывает актриса. - То он миллионер, то он нищий. Пока не разобрался».

Первое судебное заседание по данному вопросу состоится 13 июля. На него пойдет представитель Макеевой, будет ли в зале сам истец – неизвестно. Настя в шоке от поступка бывшего возлюбленного. Она не понимает, почему спустя столько времени он вдруг вспомнил о машине.

К слову, Александр женат на Екатерине Седик с ноября 2020 года, а Настя Макеева уже год счастлива в браке со строителем Романом Мальковым, который ради возлюбленной оставил семью с 4 детьми. Казалось бы, экс-супруги давно должны забыть друг о друге, но вскоре им все же предстоит встретиться в суде.

Звёзды,Александр Сакович,Екатерина Седик,Анастасия Макеева,
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