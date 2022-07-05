Раскрыта шокирующая сумма гонорара Пугачевой

"Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет — она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. "Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!" Она может так сказать — единственная из всех наших артистов".