Раскрыта шокирующая сумма гонорара Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров озвучил гонорар, который требует Алла Пугачева за одно выступление. Об этом сообщает издание Prozvezd.
По словам Лаврова, стоимость одного концерта певицы – 350 тысяч евро (примерно 19,7 миллионов рублей). Вдобавок к этому, звезда ставит свои условия о месте проведения мероприятия, на которое ей удобнее попасть.
Продюсер добавил, что в плане гонораров Пугачеву можно сравнить только с Ротару, которая требовала 500 тысяч долларов (примерно 28 миллионов рублей) и частный самолет за выступление в новогоднюю ночь:
"Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет — она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. "Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!" Она может так сказать — единственная из всех наших артистов".
Лавров отметил, что из-за высокой стоимости выступления прокатчики нередко делают выбор в пользу других известных артистов, чьи концерты стоят гораздо дешевле. Например, гонорары за выступления Лепса, Аллегровой и Киркорова стартуют от 2,5 миллионов рублей.
По мнению медиаменеджера, Пугачева не нуждается в концертах, потому что по приезде в Россию она будет очень востребована на телеканалах:
"Сейчас в Россию вернется, и любой канал отвалит ей столько денег за откровения, сколько она захочет. Потому что Алла — это рейтинг. Пока не помрет, недостатка в финансах испытывать не будет. Она великая певица, и этим все сказано".