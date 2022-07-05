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3 часа назад

Продюсер раскрыл сумму гонорара Пугачевой за выступление

Мира Маркина

Продюсер Сергей Лавров озвучил гонорар, который требует Алла Пугачева за одно выступление. Об этом сообщает издание Prozvezd.

Раскрыта шокирующая сумма гонорара Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, стоимость одного концерта певицы – 350 тысяч евро (примерно 19,7 миллионов рублей). Вдобавок к этому, звезда ставит свои условия о месте проведения мероприятия, на которое ей удобнее попасть.

Продюсер добавил, что в плане гонораров Пугачеву можно сравнить только с Ротару, которая требовала 500 тысяч долларов (примерно 28 миллионов рублей) и частный самолет за выступление в новогоднюю ночь:

"Предложит кто-то 500 тысяч, пришлет частный самолет — она летит. А так дома салаты режет. Так и Алла сейчас. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. "Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!" Она может так сказать — единственная из всех наших артистов".

Лавров отметил, что из-за высокой стоимости выступления прокатчики нередко делают выбор в пользу других известных артистов, чьи концерты стоят гораздо дешевле. Например, гонорары за выступления Лепса, Аллегровой и Киркорова стартуют от 2,5 миллионов рублей.

По мнению медиаменеджера, Пугачева не нуждается в концертах, потому что по приезде в Россию она будет очень востребована на телеканалах:

"Сейчас в Россию вернется, и любой канал отвалит ей столько денег за откровения, сколько она захочет. Потому что Алла — это рейтинг. Пока не помрет, недостатка в финансах испытывать не будет. Она великая певица, и этим все сказано".

Звёзды,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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