Стриптизерша показала кольцо на сыне Королевой

У Наташи Королевой есть сын Архип. Она гордится своим наследником и хочет продвинуть его в российском шоу-бизнесе. Наташа даже сняла для Архипа клип и перепела с ним свою песню. Россияне видят, как Королева заботится о своем сыне и удивляются, как она допустила такое, что ее мальчик строит отношения со стриптизершей.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Архип уже довольно давно счастлив в отношениях со своей избранницей Мелиссой Волынкиной, которая работает танцовщицей в увеселительном заведении. Пара сразу пыталась жить в доме Королевой и Тарзана, но, судя по всему, отношения между молодыми людьми и родственниками Архипа не сложились. Молодой человек и его избранница в итоге переехали в съемную квартиру. Ее, кстати, арендовала сама Королева. Никакой роскоши - это хрущевка без лифта.

Около года назад в Сети появились слухи о тайной свадьбе Архипа и Мелиссы, пишут журналисты Дни.ру. Поводом этого стало видео Людмилы Порывай, матери Королевой, на котором все заметили, что у Архипа на пальце есть обручальное кольцо. Королева тогда поспешила опровергнуть слухи, заявив, что ее сын еще слишком молод, чтобы всерьез думать о создании семьи. Архипу едва исполнилось 20 лет.

Теперь сама Мелисса провоцирует общественность. Она показала своего возлюбленного крупным планом с кольцом на безымянном пальце правой руки. Вероятно, это помолвочное кольцо. Сам Архип не комментировал слухов о свадьбе. Россияне жалеют Королеву. Они полагают, что у нее с невесткой сложные отношения.