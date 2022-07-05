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55 минут назад

Пластический хирург перечислил операции Натальи Подольской

Слово и Дело

Пластический хирург Максим Усунгван полагает, что Наталья Подольская могла прибегнуть к нескольким пластическим операциям и «уколам красоты» для сохранения молодости. Об этом он рассказал в комментарии BLITZ.center.

Пластический хирург раскрыл операции Подольской
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Внешность Натальи Подольской приводит ее поклонников в восторг. Она выглядит молодо и подтянуло. Всегда появляется на публике с аккуратной прической и сдержанным макияжем. И хотя певице уже 40 лет, она выглядит так же, как и в годы участия в проекте «Фабрика звезд». Все дело в грамотном воздействии специалиста, убежден пластический хирург Максим Усунгван.

«Ринопластика делалась дважды. Были косметологические процедуры: ботокс или филлеры. В дальнейшем изменения во внешности неизбежны, все зависит от того, насколько будет готова использовать возможности хирурги, чтобы это отсрочить»,

— рассказал он.

Звёзды,Наталья Подольская,
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