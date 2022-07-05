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2 часа назад

Анна Asti назвала сон лучшим отдыхом на свете

Газета.Ru

Певица Анна Asti в рамках шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" призналась, что считает сон лучшим видом отдыха.

Анна Asti назвала сон лучшим отдыхом на свете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я обожаю спать. Это самый лучший отдых на свете. Даже есть такая фраза: "Да, я очень хороша в постели. Я могу спать сутками", вот это про меня", — пошутила Asti.

При этом она добавила, что сейчас лучшим отдыхом для нее является работа. По словам певицы, она очень сильно хотела петь, выступать со своей собственной сольной программой. Asti подчеркнула, что ей уже не хочется спать, а хочется петь. Ранее Анна Asti рассказала, как записывала песню с Киркоровым до пяти часов утра.

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