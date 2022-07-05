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1 час назад

Киркоров раскрыл секрет красоты в 55 лет

Мира Маркина

Филипп Киркоров раскрыл секрет красоты в 55 лет. Об этом сообщает "Пятый канал".

Киркоров: "В 55 без этого сложно обойтись"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, он регулярно посещает косметолога:

"Вы же понимаете, что в 55 лет без этого сегодня сложно обойтись. Немножко, так скажем, ради красоты маленькие жертвы".

Поддерживать тело в форме после похудения на 30 килограммов артисту помогают здоровый сон и правильное питание. Киркоров отметил, что ограничивает употребление мучного и газированных напитков, а также не употребляет алкоголь и не курит.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Киркоров назвал себя отцом дочери Хилькевич.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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