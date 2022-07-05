Как Виктории Бэкхем удается оставаться такой худой

Секреты молодости и стройности Виктории Бекхэм не первый год интересуют ее поклонников (и не только). По словам звезды, все дело в строгой диете, которую она соблюдает уже 25 лет. Что известно о питании экс-солистки Spice Girls, читайте в материале «Рамблера».

В недавнем интервью Vogue Australia звезда рассказала об особенностях своего здорового образа жизни. По ее словам, каждое утро она просыпается в 6:45 утра, а затем отправляется в подвал их особняка в Лондоне, где находится тренажерный зал со всем необходимым инвентарем. Там бывшая солистка Spice Girl в течение 30-ти минут занимается на тренажере под названием климбер, который имитирует хождение по лестничным ступенькам. А после ее ждет часовая силовая тренировка с персональным тренером.

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Про свое питание Виктория в разговоре с журналистами ответила максимально честно. Звезда не отрицала, что ее диета действительно «экстремальна» для новичков, и именно поэтому она неохотно делится с ней на протяжении многих лет. По ее словам, по утрам она выпивает натощак яблочный уксус, а только затем чашку кофе с коллагеновым пептидом Skinaide.

«В еде я дисциплинирована, и когда мой муж шутит о том, что у меня скучное питание, он имеет в виду именно это. Я ем много здорового жира: рыбу, авокадо, орехи. И, кстати, от алкоголя я не отказываюсь, если в этом нет необходимости. Конечно, когда я устраиваю себе детокс, я отказываюсь от него»,

— рассказала Виктория Бекхэм.

К слову, не обходится она и без аппаратных процедур, которые помогают ей оставаться в форме. Среди фаворитов 48-летней Виктории — ультразвуковая кавитация и коллагеновые волны.

Отметим, что в интервью Vogue Australia звезда выразила опасения насчет того, что ее дочь Харпер в будущем может столкнуться с критикой из-за фигуры.

«Харпер нет в социальных сетях, так что нам пока не о чем беспокоиться. Но, видя, какими жестокими могут быть люди, могу сказать, что это действительно беспокоит меня. Она в том самом возрасте, когда ее тело начинает меняться. Важно убедиться, что мы много общаемся как семья, и она окружает себя хорошими друзьями»,

— поделилась Виктория.