Бородина пожаловалась на обсуждающих ее внешность "жаб"

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в своем Telegram-канале на "жаб", которые обсуждают ее внешность в комментариях под публикациями в соцсетях.

"Хочешь приятно сделать людям и записывать видео, а сидят жабы и внешность обсуждают! Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные",

Она усомнилась в том, что критики в сети действительно видели ее внешность в жизни. Бородина порекомендовала хейтерам не обманывать людей и следить за собой. Телеведущая уточнила: именно по этой причине она обсуждает в Telegram других людей, а не себя.