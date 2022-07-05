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3 часа назад

Бородина пожаловалась на обсуждающих ее внешность "жаб"

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в своем Telegram-канале на "жаб", которые обсуждают ее внешность в комментариях под публикациями в соцсетях.

Бородина пожаловалась на обсуждающих ее внешность "жаб"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Хочешь приятно сделать людям и записывать видео, а сидят жабы и внешность обсуждают! Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные",

– возмутилась Бородина.

Она усомнилась в том, что критики в сети действительно видели ее внешность в жизни. Бородина порекомендовала хейтерам не обманывать людей и следить за собой. Телеведущая уточнила: именно по этой причине она обсуждает в Telegram других людей, а не себя.

"А с фильтрами я или без это точно не ваше дело! Следите за собой лучше",

– резюмировала звезда "Дома-2".

Ранее Бородина пожалела таксу-инвалида, которую хозяйка бросила в ветклинике.

Звёзды,Ксения Бородина,
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