Бородина пожаловалась на обсуждающих ее внешность "жаб"

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в своем Telegram-канале на "жаб", которые обсуждают ее внешность в комментариях под публикациями в соцсетях.
"Хочешь приятно сделать людям и записывать видео, а сидят жабы и внешность обсуждают! Я рада, что к 40 годам все красавицы писаные",
– возмутилась Бородина.
Она усомнилась в том, что критики в сети действительно видели ее внешность в жизни. Бородина порекомендовала хейтерам не обманывать людей и следить за собой. Телеведущая уточнила: именно по этой причине она обсуждает в Telegram других людей, а не себя.
"А с фильтрами я или без это точно не ваше дело! Следите за собой лучше",
– резюмировала звезда "Дома-2".
Ранее Бородина пожалела таксу-инвалида, которую хозяйка бросила в ветклинике.