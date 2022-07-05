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2 часа назад

Экс-жена Мамаева раскрыла сумму долга футболиста по алиментам

Мира Маркина

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла сумму долга по алиментам. Об этом сообщает РИА ФАН.

По словам Аланы, спортсмен выплатил лишь часть долга – 200 тысяч рублей – которые удалось взыскать приставам. Однако Мамаев должен еще 1,2 миллиона рублей, и это только за 2021 год.

7 июня появилась информация о том, что Мамаеву ограничили выезд из России за неуплату алиментов. Соответствующий документ Алана опубликовала в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст имущество.

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