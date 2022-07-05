Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла сумму долга по алиментам. Об этом сообщает РИА ФАН.

По словам Аланы, спортсмен выплатил лишь часть долга – 200 тысяч рублей – которые удалось взыскать приставам. Однако Мамаев должен еще 1,2 миллиона рублей, и это только за 2021 год.

7 июня появилась информация о том, что Мамаеву ограничили выезд из России за неуплату алиментов. Соответствующий документ Алана опубликовала в своем Telegram-канале.