Внучка Ельцина опубликовала серию фотографий с отдыха

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в личном блоге несколько фотографий, сделанных на отдыхе.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимках 20-летняя Мария Юмашева позирует в черном купальнике с глубоким вырезом. Модель не указала геолокацию, однако по пейзажам поклонники поняли, что она отдыхает в Италии.

На других снимках она показала, как они вместе с бойфрендом, футболистом Федором Смоловым, ходят на яхте, прыгают со скалы и гуляют по вилле в горах. Мария редко публикует снимки с футболистом и предпочитает оставлять личную жизнь за пределами социальных сетей.

Напомним, что о романе 20-летней внучки Бориса Ельцина и 32-летнего Федора Смолова стало известно в 2020 году. В 2021 году спортсмен подтвердил отношения с девушкой и даже спровоцировал слухи о помолвке.