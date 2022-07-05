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58 минут назад

Внучка Бориса Ельцина опубликовала серию фотографий с отдыха

Газета.Ruиещё 1

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в личном блоге несколько фотографий, сделанных на отдыхе.

Внучка Ельцина опубликовала серию фотографий с отдыха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках 20-летняя Мария Юмашева позирует в черном купальнике с глубоким вырезом. Модель не указала геолокацию, однако по пейзажам поклонники поняли, что она отдыхает в Италии.

На других снимках она показала, как они вместе с бойфрендом, футболистом Федором Смоловым, ходят на яхте, прыгают со скалы и гуляют по вилле в горах. Мария редко публикует снимки с футболистом и предпочитает оставлять личную жизнь за пределами социальных сетей.

Напомним, что о романе 20-летней внучки Бориса Ельцина и 32-летнего Федора Смолова стало известно в 2020 году. В 2021 году спортсмен подтвердил отношения с девушкой и даже спровоцировал слухи о помолвке.

Однако брат Юмашевой опроверг предположения, а после футболист не только перестал размещать совместные фото с ней, но и удалил прежние. Пара до сих пор вместе, но не появляется на публичных мероприятиях.

Звёзды,Мария Юмашева,Федор Смолов,Борис Ельцин,
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