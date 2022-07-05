Богатые звезды, которые отказались от роскоши

Певцы, актеры и другие известные люди зарабатывают баснословные суммы за свои проекты. Их гонорары могут достигать внушительных цифр из-за того, что люди их любят. Однако пока одни тратят свои заработанные деньги на недвижимость, машины и бутики, другие живут скромно и не кичатся своим богатством. В материале “Рамблера” — о звездах, которые отказались от роскоши.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Дженнифер Лоуренс

Актрису редко можно заметить в люксовых бутиках и на дорогих мероприятиях. Сама она говорит, что любит развлекаться, сидя дома и просматривая кино. Удовольствие ей доставляет вкусная еда. У актрисы даже нет своей недвижимости. Сейчас она живет в доме своего супруга, а до этого жила с родителями. Большую часть своих доходов она откладывает или отдает на благотворительность.

Киану Ривз

Кадр из фильма

У актера очень тяжелая семейная история. Сначала у него умерла новорожденная дочь, а потом его девушка погибла в автокатастрофе. Его младшая сестра заболела лейкемией, в связи с чем актер решил основать благотворительный фонд, который помогает больным онкологией, а также ученым. С тех пор 70% своего гонорара Ривз отдает в этот и другие благотворительные фонды. Сам он ведет затворническую жизнь, передвигается на общественном транспорте и не покупает одежду в люксовых бутиках.

Дженнифер Гарнер

Кадр из фильма

Актрису часто ловят папарацци, как она передвигается по городу на велосипеде. Кроме того, ее часто замечают на фермерских рынках и обычных супермаркетах, где он сама покупает еду для себя и семьи. Несмотря на внушительный заработок актрисы, живет она скромно, и своих детей учит тому же.

Кира Найтли

Кадр из фильма